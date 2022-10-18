Песков прокомментировал слухи об установлении новых порогов частичной мобилизации

2022-10-18

13:14

Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос о вероятности установления новых порогов частичной мобилизации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Указ главы государства подразумевает призыв до 300 тысяч военнообязанных в рамках частичной мобилизации, поэтому о превышении этиго показателя не может идти речи.

"Все должно быть так, как сформулировано в Указе, не более 300 тысяч человек", - сказал он.

Вопрос о вероятности нового мобилизационного задания Дмитрий Песков проигнорировал, переадресовав его в адрес Министерства обороны России.

Опубликовано: Максим Алексеев







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