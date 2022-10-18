Песков заявил, что о завершении частичной мобилизации распоряжений Путина не поступало

Спикер Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, 18 октября, отметил, что никаких указаний президента Путина на счет завершения частичной мобилизации пока не принималось.

«Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности, и регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено», — отметил Песков.

Он пояснил также, что только те регионы, которые выполнили установленные показатели могут говорить о завершении этого процесса.

Вопрос был адресован пресс-секретарю президента после заявления мэра российской столицы о том, что в Москве больше нет необходимости в явке на призывные пункты по повесткам.