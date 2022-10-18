Депутат парламента Японии призвал Киев сложить оружие

Мунэо Судзуки заявил, что если Украина не способна вести войну самостоятельно, то она должна сложить оружие.

Yahoo News Japan привело слова депутата парламента Японии Мунэо Судзуки, который заявил о том, что если Украина не способна противостоять России самостоятельно, без поддержки Запада, то она должна сложить оружие.

Депутат поставил под сомнения украинский тезис об ослаблении России.

"Украина постоянно заявляет, что у России заканчиваются вооружения. Но так ли это?", - задается вопросом депутат.

Подписчики Судзуки поддержали депутата, отметив, что Япония должна развивать дружеские отношения с Москвой.