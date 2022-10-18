Депутат парламента Японии призвал Киев сложить оружие
2022-10-18
13:24
Мунэо Судзуки заявил, что если Украина не способна вести войну самостоятельно, то она должна сложить оружие.
Yahoo News Japan привело слова депутата парламента Японии Мунэо Судзуки, который заявил о том, что если Украина не способна противостоять России самостоятельно, без поддержки Запада, то она должна сложить оружие.
Депутат поставил под сомнения украинский тезис об ослаблении России.
"Украина постоянно заявляет, что у России заканчиваются вооружения. Но так ли это?", - задается вопросом депутат.
Подписчики Судзуки поддержали депутата, отметив, что Япония должна развивать дружеские отношения с Москвой.
Опубликовано: Максим Алексеев
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