В турецкой Каппадокии при крушении воздушного шара разбились испанские туристы
2022-10-18
13:28
Два туриста из Испании разбились и еще трое ранены в результате крушения воздушного шара на курорте Каппадокия в Турции, сообщат власти региона во вторник, 18 октября.
«Воздушный шар (…) совершил жесткую посадку в 8:50 утра после того, как неожиданно усилился ветер», — говорится в заявлении губернатора провинции Невшехир.
Сообщается, что на борту этого воздушного шара находилось всего 28 туристов, о дополнительных причинах гибели подробностей пока не поступало.
Власти отмечают, что по факту возбуждены судебные производства, чтобы установить виновных в трагедии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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