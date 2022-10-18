В турецкой Каппадокии при крушении воздушного шара разбились испанские туристы

2022-10-18

13:28

Два туриста из Испании разбились и еще трое ранены в результате крушения воздушного шара на курорте Каппадокия в Турции, сообщат власти региона во вторник, 18 октября.

«Воздушный шар (…) совершил жесткую посадку в 8:50 утра после того, как неожиданно усилился ветер», — говорится в заявлении губернатора провинции Невшехир. 

Сообщается, что на борту этого воздушного шара находилось всего 28 туристов, о дополнительных причинах гибели подробностей пока не поступало.

Власти отмечают, что по факту возбуждены судебные производства, чтобы установить виновных в трагедии.

Опубликовано: Тарас Медведев







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