В турецкой Каппадокии при крушении воздушного шара разбились испанские туристы

Два туриста из Испании разбились и еще трое ранены в результате крушения воздушного шара на курорте Каппадокия в Турции, сообщат власти региона во вторник, 18 октября.

«Воздушный шар (…) совершил жесткую посадку в 8:50 утра после того, как неожиданно усилился ветер», — говорится в заявлении губернатора провинции Невшехир.

Сообщается, что на борту этого воздушного шара находилось всего 28 туристов, о дополнительных причинах гибели подробностей пока не поступало.

Власти отмечают, что по факту возбуждены судебные производства, чтобы установить виновных в трагедии.