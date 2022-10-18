«Нечто страшное»: Приходько с болью вспоминает о сотрудничестве с Костантином Меладзе

2022-10-18

13:29

Украинская исполнительница Анастасия Приходько вспоминает время совместной работы с продюсером Константином Меладзе как "нечто страшное".

После участия в проекте "Фабрика звёзд" Анастасия Приходько работала некоторое время с продюсером Константином Меладзе. Об этом времени певице вспоминать страшно и больно.

Артистка сообщила, что "её история" была ещё более грязной, чем с Ани Лорак и Олей Поляковой.

На предположение поклонников о домогательствах со стороны продюсера знаменитость заявила, что такого не было. Произошло "нечто страшное", от чего боль осталась в сердце бывшей "фабрикантки", но называть вещи своими именами Анастасия не желает, так как не переносит, когда её жалеют.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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