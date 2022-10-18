Песков: Путин не подписывал указ об остановке частичной мобилизации в РФ
2022-10-18
14:05
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не издавал указ о конце частичной мобилизации в России.
Днём 18 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что частичная мобилизация в Москве и Московской области закончена, о чём днём ранее заявил Сергей Собянин. Также Песков утверждает о законченности мобилизационных процессов в России.
Вместе с тем Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин пока не подписывал указ о прекращении частичной мобилизации в РФ, однако Кремль намеревается оперативно информировать граждан по данному вопросу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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