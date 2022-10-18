Российская армия освободила село Горобьевка Харьковской области

2022-10-18

14:06

В Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военнослужащими села Горобьевка в Харьковской области.

Во вторник, 18 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что служащие подразделений российской армии в ходе спецоперации «овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области».

Конашенков добавил, что российские военнослужащие также нейтрализовали поздразделения 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в боях за освобождение села Горобьевка.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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