Российская армия освободила село Горобьевка Харьковской области
2022-10-18
14:06
В Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военнослужащими села Горобьевка в Харьковской области.
Во вторник, 18 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что служащие подразделений российской армии в ходе спецоперации «овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области».
Конашенков добавил, что российские военнослужащие также нейтрализовали поздразделения 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в боях за освобождение села Горобьевка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Российская армия освободила село Горобьевка Харьковской области
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