Российская армия освободила село Горобьевка Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими военнослужащими села Горобьевка в Харьковской области.

Во вторник, 18 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что служащие подразделений российской армии в ходе спецоперации «овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области».

Конашенков добавил, что российские военнослужащие также нейтрализовали поздразделения 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в боях за освобождение села Горобьевка.