Expressen: спецслужбы Швеции сделали фото повреждённого «Северного потока» на глубине 80 метров

2022-10-18

14:13

Шведские спецслужбы обнародовали фотографию повреждённого российского газопровода "Северный поток".

18 октября журналисты издания Expressen со ссылкой на специализированные ведомства Швеции обнародовали фотографии российского трубопровода "Северный поток-1", который был разгерметизирован в Балтийском море. По данным Expressen, фотоснимки были сделаны на глубине восьмидесяти метров.

Обнародованные фотографии свидетельствуют о том, что труба газопровода пролегает вдоль морского дна, а некоторые её участки полностью разорваны взрывом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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