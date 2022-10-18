Expressen: спецслужбы Швеции сделали фото повреждённого «Северного потока» на глубине 80 метров

Шведские спецслужбы обнародовали фотографию повреждённого российского газопровода "Северный поток".

18 октября журналисты издания Expressen со ссылкой на специализированные ведомства Швеции обнародовали фотографии российского трубопровода "Северный поток-1", который был разгерметизирован в Балтийском море. По данным Expressen, фотоснимки были сделаны на глубине восьмидесяти метров.

Обнародованные фотографии свидетельствуют о том, что труба газопровода пролегает вдоль морского дна, а некоторые её участки полностью разорваны взрывом.