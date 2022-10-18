Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
2022-10-18
14:18
Депутаты эстонского парламента проголосовали за признание политического режима России террористическим.
Во вторник днём в парламенте Эстонии состоялись прения на тему признания правительства России террористическим режимом, которые были завершены голосованием.
В результате подсчёта голосов выяснилось, что 88 из присутствовавших парламентариев Эстонии высказались за то, что считают российский политический режим обладающим признаками терроризма, в результате чего РФ была признана террористической на уровне парламента. Примечательно, что накануне аналогичное решение приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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