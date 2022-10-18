Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма

2022-10-18

14:18

Депутаты эстонского парламента проголосовали за признание политического режима России террористическим.

Во вторник днём в парламенте Эстонии состоялись прения на тему признания правительства России террористическим режимом, которые были завершены голосованием.

В результате подсчёта голосов выяснилось, что 88 из присутствовавших парламентариев Эстонии высказались за то, что считают российский политический режим обладающим признаками терроризма, в результате чего РФ была признана террористической на уровне парламента. Примечательно, что накануне аналогичное решение приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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