Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области

2022-10-18

14:27

Министерство обороны России сообщило о ликвидации станции космической связи в Одесской области Украины.

Днём 18 октября генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил, что ракетные войска России поразили станцию космической связи в населённом пункте Палиевка Одесской области Украины.

По данным Игоря Конашенкова, космическая станция связи в Палиевке использовалась правительством Украины для коммуникации на высшем уровне.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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