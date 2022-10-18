Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области

Министерство обороны России сообщило о ликвидации станции космической связи в Одесской области Украины.

Днём 18 октября генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил, что ракетные войска России поразили станцию космической связи в населённом пункте Палиевка Одесской области Украины.

По данным Игоря Конашенкова, космическая станция связи в Палиевке использовалась правительством Украины для коммуникации на высшем уровне.