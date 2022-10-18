Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
2022-10-18
14:27
Министерство обороны России сообщило о ликвидации станции космической связи в Одесской области Украины.
Днём 18 октября генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил, что ракетные войска России поразили станцию космической связи в населённом пункте Палиевка Одесской области Украины.
По данным Игоря Конашенкова, космическая станция связи в Палиевке использовалась правительством Украины для коммуникации на высшем уровне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Яблоки и сахарный диабет: можно ли включать этот фрукт в диетический рацион
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
В Японии призвали Украину сложить оружие и положить конец конфликту
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек