Фиона Хилл, продолжающая исполнять функции советника при Дональде Трампе, в беседе с корреспондентом издания Politico высказалась, что Маск теперь лишь озвучивает послание Путина.

По ее словам, идея урегулирования конфликта на Украине, высказанная Илоном Маском, на самом деле является калькой условий продиктованных Москвой.

Еще в сентябре в Аспене миллиардер заявлял, что Крым это российская территория, а поскольку полуострову нужна вода, то встает вопрос о контроле над Запорожской и Херсонской областями.

А подобные заявления о контроле над водой и есть речи Путина. Так что Маск лишь донес до НАТО и мирового сообщества условия, диктуемые официальным Кремлем.