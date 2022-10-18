Кортнев заявил, что проводить сейчас Голубой огонёк безнравственно

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев высказался категорически против проведения "Голубого огонька", учитывая ситуацию в стране и мире.

Известный исполнитель Алексей Кортнев высказался против проведения новогодней передачи "Голубой огонек". Звезда сцены убеждён, что трансляция развлекательной программы в сегодняшней ситуации безнравственна.

Музыкант заявил, общаясь с представителем портала Teleprograma.ru, что не может представить себе, какой формат для новогоднего шоу можно выбрать, чтобы он был уместен.

Алексей не отрицает, что выпить шампанского, пожелав друг другу мира и здоровья не воспрещается, но "драть глотку и плясать" сегодня безнравственно.