Кортнев заявил, что проводить сейчас Голубой огонёк безнравственно
2022-10-18
14:42
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев высказался категорически против проведения "Голубого огонька", учитывая ситуацию в стране и мире.
Известный исполнитель Алексей Кортнев высказался против проведения новогодней передачи "Голубой огонек". Звезда сцены убеждён, что трансляция развлекательной программы в сегодняшней ситуации безнравственна.
Музыкант заявил, общаясь с представителем портала Teleprograma.ru, что не может представить себе, какой формат для новогоднего шоу можно выбрать, чтобы он был уместен.
Алексей не отрицает, что выпить шампанского, пожелав друг другу мира и здоровья не воспрещается, но "драть глотку и плясать" сегодня безнравственно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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