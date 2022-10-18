В Оклахоме полиция столкнулась с самым жестким убийством за многие годы
2022-10-18
14:46
Полиция обнаружила расчлененные тела четырех мужчин, пропавших без вести около недели назад в реке недалеко от небольшого городка в американском штате Оклахома.
У всех обнаруженных мужчин были огнестрельные ранения, сообщил журналистам в понедельник вечером начальник полиции городка Окмулги Джо Прентис. Предварительное расследование предполагало, что четверо мужчин в возрасте от 29 до 32 лет планировали преступление. Когда они пропали без вести, они были на велосипедах.
«За свою карьеру я расследовал более 80 дел об убийствах. Я имел дело с расчленениями. Но это дело с наибольшим количеством жертв, и оно очень жестокое», — добавил Прентис на пресс-конференции. Он также отметил, что части тел в реке Дип-Форк были обнаружены прохожим. Ни орудие убийства, ни велосипеды жертв до сих пор не найдены.
В ходе следствия были обнаружены следы насильственных действий на участке возле свалки. Однако никаких подробностей полиция не сообщила. Владелец свалки является фигурантом дела, но пока не внесен в список подозреваемых. Сначала мужчина сотрудничал со следователями, но позже он исчез и считается склонным к суициду. Его брошенную машину нашли в соседнем городе за магазином. В Окмулги проживает около 11 000 человек, и он расположен примерно в 60 км к югу от Талсы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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