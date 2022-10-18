Эстония объявила Россию государством, поддерживающим терроризм
2022-10-18
14:48
Депутаты Рийгикогу Эстонии единогласно проголосовали за признание России государством, поддерживающим терроризм.
18 октября эстонский портал национального телерадиовещания ERR сообщил о том, что 88 депутатов Рийгикогу одобрили признание Российской Федерации государством – спонсором терроризма.
Члены однопалатного парламента Эстонии помимо прочего признали ЧВК «Вагнер» и Народную милицию ДЛНР «террористическими организациями», а также заявили, что в настоящее время Россия является «главной угрозой миру в Европе», которую по мнению эстонских чиновников, необходимо лишить постоянного членства в Совете безопасности ООН.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Число погибших после крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось до 14
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Нутрициологи предупреждают по поводу лука-шалота: почему его опасно есть
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек