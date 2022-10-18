Эстония объявила Россию государством, поддерживающим терроризм

Депутаты Рийгикогу Эстонии единогласно проголосовали за признание России государством, поддерживающим терроризм.

18 октября эстонский портал национального телерадиовещания ERR сообщил о том, что 88 депутатов Рийгикогу одобрили признание Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

Члены однопалатного парламента Эстонии помимо прочего признали ЧВК «Вагнер» и Народную милицию ДЛНР «террористическими организациями», а также заявили, что в настоящее время Россия является «главной угрозой миру в Европе», которую по мнению эстонских чиновников, необходимо лишить постоянного членства в Совете безопасности ООН.