Резня в Ладлоу: самый кровавый американский антирабочий митинг

Страшные события произошли 20 апреля 1914 года, когда пулеметная очередь раздалась над импровизированным палаточным городком близ Ладлоу, штат Колорадо, положив начало дневному и ночному конфликту, известному как резня в Ладлоу.

В нем по меньшей мере 25 мужчин, женщин и детей были убиты национальными гвардейцами по приказу губернатора штата Колорадо и семейной компании Рокфеллеров.

Те, кто жил в палатках, были шахтерами и их семьями, которые устали от плохих условий труда, долгого рабочего дня, низкой заработной платы и коррумпированной практики управления и которые объявили забастовку, требуя лучшего обращения.

Владельцы шахт Джон Д. Рокфеллер и Колорадская топливно-металлургическая компания отреагировали выселением рабочих из принадлежащих их компании домов, наймом наемных убийц и, в конечном счете, сожжением их колонии.