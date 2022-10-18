Резня в Ладлоу: самый кровавый американский антирабочий митинг
2022-10-18
14:49
Страшные события произошли 20 апреля 1914 года, когда пулеметная очередь раздалась над импровизированным палаточным городком близ Ладлоу, штат Колорадо, положив начало дневному и ночному конфликту, известному как резня в Ладлоу.
В нем по меньшей мере 25 мужчин, женщин и детей были убиты национальными гвардейцами по приказу губернатора штата Колорадо и семейной компании Рокфеллеров.
Те, кто жил в палатках, были шахтерами и их семьями, которые устали от плохих условий труда, долгого рабочего дня, низкой заработной платы и коррумпированной практики управления и которые объявили забастовку, требуя лучшего обращения.
Владельцы шахт Джон Д. Рокфеллер и Колорадская топливно-металлургическая компания отреагировали выселением рабочих из принадлежащих их компании домов, наймом наемных убийц и, в конечном счете, сожжением их колонии.
Опубликовано: Силивончик Алина
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