Песков: указа о завершении частичной мобилизации пока нет
2022-10-18
15:14
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что указа о завершении частичной мобилизации пока нет.
18 октября ТАСС сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин еще не подписывал указ о завершении частичной мобилизации, но некоторые регионы уже выполнили мобилизационные планы. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общее число мобилизованных по стране не может превышать цифру, установленную указом президента - до 300 тысяч человек, ряд регионов уже выполнили свои задачи и достигли тех порогов, которые были установлены, ответил Песков на брифинге для журналистов. 17 октября в Московской области и Москве сообщили о завершении частичной мобилизации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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