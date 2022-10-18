Песков: указа о завершении частичной мобилизации пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что указа о завершении частичной мобилизации пока нет.

18 октября ТАСС сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин еще не подписывал указ о завершении частичной мобилизации, но некоторые регионы уже выполнили мобилизационные планы. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общее число мобилизованных по стране не может превышать цифру, установленную указом президента - до 300 тысяч человек, ряд регионов уже выполнили свои задачи и достигли тех порогов, которые были установлены, ответил Песков на брифинге для журналистов. 17 октября в Московской области и Москве сообщили о завершении частичной мобилизации.