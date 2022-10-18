Батурин стал врагом для своих родителей, проживающих в Украине
2022-10-18
15:16
Актёр Юрий Батурин признался, что не общается со своей семьёй, которая проживает в Украине с 24 февраля текущего года. Родные люди считают его врагом в нынешних обстоятельствах.
Актер Юрий Батурин поведал, что с началом спецоперациии России в Украине не общается со своими родителями, которые проживают в соседней стране.
Артист признался, что близкие люди теперь считают его врагом.
Жители деревни, где вырос Юрий и которым недавно гордились соседи, ненавидят односельчане.
Сам звезда экрана не поменял своего отношения к родным и надеется, что наладит отношения с мамой и папой, которые сейчас "находятся в плену".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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