Батурин стал врагом для своих родителей, проживающих в Украине

2022-10-18

15:16

Актёр Юрий Батурин признался, что не общается со своей семьёй, которая проживает в Украине с 24 февраля текущего года. Родные люди считают его врагом в нынешних обстоятельствах.

Актер Юрий Батурин поведал, что с началом спецоперациии России в Украине не общается со своими родителями, которые проживают в соседней стране.

Артист признался, что близкие люди теперь считают его врагом.

Жители деревни, где вырос Юрий и которым недавно гордились соседи, ненавидят односельчане.

Сам звезда экрана не поменял своего отношения к родным и надеется, что наладит отношения с мамой и папой, которые сейчас "находятся в плену".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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