Шмыгаль: Украина получила €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

2022-10-18

15:17

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом макрофинансовой помощи от ЕС а размере €2 миллиардов.

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что Европейский союз предоставил Киеву 2 миллиарда евро в рамках оказания макрофинансовой помощи.

Шмыгаль пояснил, что полученные Украиной от Евросоюза средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах и поддержание экономической стабильности государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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