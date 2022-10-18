Шмыгаль: Украина получила €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом макрофинансовой помощи от ЕС а размере €2 миллиардов.

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что Европейский союз предоставил Киеву 2 миллиарда евро в рамках оказания макрофинансовой помощи.

Шмыгаль пояснил, что полученные Украиной от Евросоюза средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах и поддержание экономической стабильности государства.