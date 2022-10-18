Число жертв от падения самолёта Су-34 на дом в Ейске увеличилось до 14 человек
2022-10-18
15:17
СМИ сообщили об увеличении количества погибших в результате падения военного самолёта на дом в Ейске Краснодарского края.
Днём 18 октября информационные издания Mash, 112 и "Звезда" сообщили, что число погибших в результате падения российского учебно-военного самолёта Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске возросло до четырнадцати человек. По данным СМИ, спасатели провели раскопки завалов дома, найдя тело ещё не опознанного мужчины.
Напомним, что 17 октября на многоквартирный дом в Ейске Краснодарского края упал самолёт, взлетевший с аэродрома Южного военного округа. Падение воздушного судна на дом спровоцировало пожар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек