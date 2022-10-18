Число жертв от падения самолёта Су-34 на дом в Ейске увеличилось до 14 человек

СМИ сообщили об увеличении количества погибших в результате падения военного самолёта на дом в Ейске Краснодарского края.

Днём 18 октября информационные издания Mash, 112 и "Звезда" сообщили, что число погибших в результате падения российского учебно-военного самолёта Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске возросло до четырнадцати человек. По данным СМИ, спасатели провели раскопки завалов дома, найдя тело ещё не опознанного мужчины.

Напомним, что 17 октября на многоквартирный дом в Ейске Краснодарского края упал самолёт, взлетевший с аэродрома Южного военного округа. Падение воздушного судна на дом спровоцировало пожар.