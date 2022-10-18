Путин 19 октября проведёт заседание Совета Безопасности РФ

2022-10-18

15:31

Президент России Владимир Путин 19 октября в режиме видеоконференции проведёт заседание Совета Безопасности РФ.

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что завтра, 19 октября 2022 года, президент российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт заседание Совета Безопасности РФ по вопросу нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере.

Отмечается, что на заседании также выступит с докладом экс-президент России Дмитрий Медведев, который с 2020 года занимает должность заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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