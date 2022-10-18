Очередной крупный поставщик СПГ заявил о форс-мажорных обстоятельствах и прекращении добычи
2022-10-18
15:34
Из-за наводнения на острове Бонни компания Nigeria LNG Ltd заявила форс-мажорную ситуацию по поставкам СПГ со своего терминала.
«Предупреждение поставщиков газа стало результатом наводнения в операционных зонах, что привело к остановке добычи газа и значительном сбое в поставках топлива на терминал», — заявили в компании во вторник.
Терминал СПГ мог производить до 83 млн кубометров топлива в сутки, что составляет четверть текущего импорта сжиженного газа в страны ЕС, по данным GIE.
Напомним, что ранее поставки газа прекратила Малайзия, в начале октября на у компании Petronas было обнаружено повреждение Sabah-Sarawak.
Опубликовано: Тарас Медведев
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