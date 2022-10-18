В Индонезии снесут стадион, на котором произошла массовая давка со смертельным исходом
2022-10-18
15:41
Футбольный стадион, на котором в начале октября погибло более 130 человек, будет снесен, заявил президент Индонезии во вторник, 18 октября, после встречи с главой ФИФА.
«Что касается стадиона Канжурухан в Маланге, мы снесем его и восстановим в соответствии со стандартами ФИФА с соответствующими удобствами, которые смогут обеспечить безопасность игроков и болельщиков», — заявил журналистам после переговоров с Джанни Инфантино президент Джоко Видодо.
Глава руководящего органа мирового футбола пообещал помочь и инвестировать в преобразование индонезийского футбола для повышения его безопасности.
«Мы собираемся реформировать и трансформировать футбол в стране», — сказал Джанни Инфантино, подчеркнув, что Индонезия готовится принять чемпионат мира среди юношей до 20 лет (U-20) в следующем году на дюжине стадионов по всему архипелагу. По его словам, усилия будут в основном сосредоточены на улучшении эксплуатации стадионов, поведении болельщиков, а также программах футбольного образования в школах.
«Мы привезем экспертов, мы будем помогать и инвестировать, чтобы Индонезия сияла на мировой футбольной арене», - отметил глава ФИФА.
Джоко Видодо добавил, что он договорился с ФИФА о «глубоком преобразовании индонезийского футбола во всех аспектах матчей, чтобы соответствовать международным стандартам безопасности».
Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 133 во вторник после смерти 33-летнего мужчины, который скончался от травм, полученных на стадионе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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