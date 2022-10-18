Нутрициологи предупреждают по поводу лука-шалота: почему его опасно есть
2022-10-18
15:44
Лук-шалот - продукт, который добавляется в большое количество блюд, придает им пикантность с ноткой сластинки. Однако диетологи все-таки рекомендуют относиться к нему с осторожностью.
Несмотря на предупреждения нутрициологов официальных данных о риске употребления лука-шалота нет.
Однако у некоторых людей могут наблюдаться некоторые симптомы непереносимости лука-шалота или острые аллергии, симптомы которых могут включать тошноту, головную боль, боль в желудке, изжогу, плохое пищеварение и зуд.
Также он негативно сказывается на желудке, поэтому в сыром виде его стоит употреблять как можно реже.
Опубликовано: Силивончик Алина
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