Яблоки и сахарный диабет: можно ли включать этот фрукт в диетический рацион
2022-10-18
15:58
Диетологи уверенно отвечают, что яблоки - отличный выбор для любого человека, независимо от того, болен он диабетом или нет.
Яблоки - это богатый питательными веществами продукт с антиоксидантами и клетчаткой, которые играют важную роль в общем здоровом питании.
В яблоке среднего размера содержится около 100 калорий, 25 граммов углеводов и 4,4 грамма клетчатки, как растворимой, так и нерастворимой; клетчатка помогает замедлить переваривание и усвоение углеводов.
Пектин - это растворимая клетчатка, которая может помочь снизить уровень ЛПНП или плохого холестерина, а также способствовать здоровью кишечника.
Опубликовано: Силивончик Алина
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