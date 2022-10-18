Яблоки и сахарный диабет: можно ли включать этот фрукт в диетический рацион

Диетологи уверенно отвечают, что яблоки - отличный выбор для любого человека, независимо от того, болен он диабетом или нет.

Яблоки - это богатый питательными веществами продукт с антиоксидантами и клетчаткой, которые играют важную роль в общем здоровом питании.

В яблоке среднего размера содержится около 100 калорий, 25 граммов углеводов и 4,4 грамма клетчатки, как растворимой, так и нерастворимой; клетчатка помогает замедлить переваривание и усвоение углеводов.

Пектин - это растворимая клетчатка, которая может помочь снизить уровень ЛПНП или плохого холестерина, а также способствовать здоровью кишечника.