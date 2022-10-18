Северный поток-1: первые подводные снимки показывают разрушительный ущерб
2022-10-18
16:04
Первые подводные снимки, сделанные на разорванном трубопроводе “Северный поток-1”, показывают разрушительный ущерб, причиненный тем, что датская полиция назвала "мощными взрывами" под Балтийским морем.
Шведская газета Expressen во вторник опубликовала фотографии и видеоматериалы, сделанные подводным беспилотником на участке близ острова Борнхольм, где 26 сентября произошел разрыв газопровода между Россией и Германией.
На них, по-видимому, видны длинные разрывы на морском дне рядом с укрепленной бетоном стальной трубой, которая была не просто треснута, а разорвана на части в результате предполагаемого саботажа.
По данным Expressen, по меньшей мере 50 метров газопровода, по-видимому, отсутствовали.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Звезде Голливуда Эзру Миллеру, сыгравшему в «Фантастических тварях», грозит срок в 26 лет
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Макрон принял родителей убитой в Париже 12-летней девочки и заверил их в своей поддержке
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек