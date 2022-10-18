Северный поток-1: первые подводные снимки показывают разрушительный ущерб

Первые подводные снимки, сделанные на разорванном трубопроводе “Северный поток-1”, показывают разрушительный ущерб, причиненный тем, что датская полиция назвала "мощными взрывами" под Балтийским морем.

Шведская газета Expressen во вторник опубликовала фотографии и видеоматериалы, сделанные подводным беспилотником на участке близ острова Борнхольм, где 26 сентября произошел разрыв газопровода между Россией и Германией.

На них, по-видимому, видны длинные разрывы на морском дне рядом с укрепленной бетоном стальной трубой, которая была не просто треснута, а разорвана на части в результате предполагаемого саботажа.

По данным Expressen, по меньшей мере 50 метров газопровода, по-видимому, отсутствовали.