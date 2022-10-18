TV4: на месте диверсии на «Северном потоке-1» исчезло 50 метров трубопровода

На шведском телеканале TV4 прозвучало сообщение о том, что на месте взрыва «Северного потока-1» бесследно исчезло 50 метров трубопровода. Это подтверждают снимки с подводных дронов.

При этом журналисты и эксперты не смогли ответить на вопрос, произошло ли исчезновение 50 метров трубопроводов в результате взрыва или они пропали «с помощью сторонней силы». По полученным данным, сила взрыва составила эквивалент землетрясения 2,3 балла, поэтому вполне возможно, что трубу просто унесло подводным течением.

Важно отметить, что снимки подводных дронов практически прямо говорят о том, что взрывы являются результатом диверсии, так как на них видны следы саботажа. Кроме того, видно как частично оторван трубопровод и воронка на месте трубы.

Несмотря на то, что несколько экспертных групп следователей заявили о свершении расследования, некоторые снимки и данные все еще проходят анализ и экспертизу. Так, служба государственной безопасности Швеции заявила, что «изъяла улики», однако не сделала окончательный вывод. При этом в Германии заявили, что «полностью завершили расследование».

По неофициальным данным, на дней Балтийского моря также обнаружен лом недалеко от места взрыва трубопровода. Однако связан ли он с инцидентом неизвестно. Точно можно сказать, что по крайней мере 50 метров трубы «как будто отсутствует», возможно, они занесены на другие участки или «спрятаны» под песком.