Bloomberg: Турция испытала баллистическую ракету малой дальности над Чёрным морем
2022-10-18
16:20
Издание Bloomberg утверждает, что турецкие военные произвели испытание баллистической ракеты собственного производства.
Вечером вторника американская газета Bloomberg сообщила, что 18 октября в семь утра по турецкому времени Турция испытала баллистическую ракету малой дальности собственного производства, произведя пуск боеприпаса над Чёрным морем.
По данным Bloomberg, ракета была выпущена военными из города Ризе и пролетела 561 километр, упав у берегов населённого пункта Синоп. Министерство обороны Турции признала испытание своей баллистической ракеты успешным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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