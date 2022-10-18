Bloomberg: Турция испытала баллистическую ракету малой дальности над Чёрным морем

2022-10-18

16:20

Издание Bloomberg утверждает, что турецкие военные произвели испытание баллистической ракеты собственного производства.

Вечером вторника американская газета Bloomberg сообщила, что 18 октября в семь утра по турецкому времени Турция испытала баллистическую ракету малой дальности собственного производства, произведя пуск боеприпаса над Чёрным морем.

По данным Bloomberg, ракета была выпущена военными из города Ризе и пролетела 561 километр, упав у берегов населённого пункта Синоп. Министерство обороны Турции признала испытание своей баллистической ракеты успешным.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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