Блинкен: мировым порядком могут заниматься только США или Китай

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что американская и китайская сторона в данный момент занимаются соперничеством за управление мировым порядком.

Блинкен подчеркнул, что Китай и США — сильнейшие стороны. Мировым порядком может заниматься китайская или американская сторона, больше — никто. При этом, даже если Пекин займет лидирующие позиции, он все равно будет учитывать ценности и интересы такого влиятельного игрока как Вашингтон.

Глава Госдепа США также отметил, что приоритетной в этой борьбе является не победа, а именно аспект конкуренции. По его словам, период соперничества между Китаем и США пришел на смену холодной войне между СССР и США — это вполне нормальный порядок вежей.

Блинкен также отметил, США стоят перед выбором — устанавливать мировой порядок в формате лидера или отдать эту роль «кому-нибудь другому». Он уделил внимание, что даже если отдать эту роль Китаю, он будет вынужден учитывать американские интересы, что противоречит его политики.

Поэтому США заинтересованы в проявлении активности и в том, чтобы выступать в роли мирового лидера. Вашингтон не хочет отдавать право выступать лидером Китаю, так как он установит «антилиберальный порядок».