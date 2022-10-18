Жади выложила в сеть снимок в купальнике без фотошопа

2022-10-18

16:26

Бразильская актриса Джованна Антонелли выложила в сеть своё фото в купальнике безо всякой ретуши, восхитив поклонников.

Исполнительница главной роли бразильского сериала "Клон", актриса Джованна Антонелли выложила в сети снимок, где позирует в купальнике.

Фанаты "Жади" восхитились природными данными 46-летней артистки.

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    Антонелли предстала на фото в зеленом купальнике. Никакой ретуши снимка не проводилось, что заметили поклонники актрисы.

    Многие похвалили звезду экрана за то, что она находится в отличной форме.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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