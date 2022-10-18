Жади выложила в сеть снимок в купальнике без фотошопа
2022-10-18
16:26
Бразильская актриса Джованна Антонелли выложила в сеть своё фото в купальнике безо всякой ретуши, восхитив поклонников.
Исполнительница главной роли бразильского сериала "Клон", актриса Джованна Антонелли выложила в сети снимок, где позирует в купальнике.
Фанаты "Жади" восхитились природными данными 46-летней артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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