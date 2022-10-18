Минобороны Израиля отказало Украине в переговорах после просьбы Киева о поставках ПВО

Министерство обороны Израиля ответило отказом украинскому оборонному ведомству на просьбу о проведении переговоров.

18 октября израильская газета "Гаарец" сообщила, что Министерство иностранных дел Украины официально обратилось к правительству Израиля с просьбой о поставках Киеву систем противовоздушной обороны, однако ответа от Тель-Авива не последовало.

Позднее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к своему израильскому коллеге Бени Ганцу, попросив его о проведении переговоров между Израилем и Украиной на уровне Министерств обороны, однако Тель-Авив отказал Киеву в ответ на данную просьбу.