BioRxiv: бостонская лаборатория создала искусственный смертоносный штамм коронавируса

В архиве препринтов BioRxiv сообщается, что команда американских исследователей из Бостонского университета создала в лаборатории новый искусственный штамм COVID-19.

Искусственный штамм коронавируса, произведенный в бостонской лаборатории, убил 80% подопытных мышей в результате испытаний. Исследователи пытались выделить спайковый белок омикрона — этот вариант считается одним из самых заразных в мире штаммов.

Полученные выделения скрестили с исходным диким штаммом, который впервые заразил человека в Ухане и положили начало пандемии коронавирусной инфекции. Многие авторитетные ученые раскритиковали исследования и выразили опасение, что опасные эксперименты над вирусами продолжаются, несмотря на то, что подобные работы могут вызвать новую волну пандемии.

Доктор Ричард Эбрайт из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике заявил, что если человечество хочет избежать следующей пандемии, вызванной экспериментами в лаборатории, то необходимо усилить надзор за распространим штаммов коронавируса, а также новыми исследованиями в области потенциальных пандемических патогенов.

Бостонские исследователи назвали полученный гибрид омикрон S. При воздействии на мышей он вызвал тяжелейшие симптомы заболевания с летальностью 80%. Ни один другой штамм коронвируса не показывал такую смертность.