BioRxiv: бостонская лаборатория создала искусственный смертоносный штамм коронавируса
2022-10-18
16:37
В архиве препринтов BioRxiv сообщается, что команда американских исследователей из Бостонского университета создала в лаборатории новый искусственный штамм COVID-19.
Искусственный штамм коронавируса, произведенный в бостонской лаборатории, убил 80% подопытных мышей в результате испытаний. Исследователи пытались выделить спайковый белок омикрона — этот вариант считается одним из самых заразных в мире штаммов.
Полученные выделения скрестили с исходным диким штаммом, который впервые заразил человека в Ухане и положили начало пандемии коронавирусной инфекции. Многие авторитетные ученые раскритиковали исследования и выразили опасение, что опасные эксперименты над вирусами продолжаются, несмотря на то, что подобные работы могут вызвать новую волну пандемии.
Доктор Ричард Эбрайт из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике заявил, что если человечество хочет избежать следующей пандемии, вызванной экспериментами в лаборатории, то необходимо усилить надзор за распространим штаммов коронавируса, а также новыми исследованиями в области потенциальных пандемических патогенов.
Бостонские исследователи назвали полученный гибрид омикрон S. При воздействии на мышей он вызвал тяжелейшие симптомы заболевания с летальностью 80%. Ни один другой штамм коронвируса не показывал такую смертность.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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