Глава Минобороны Британии Уоллес срочно вылетел в США для переговоров по Украине
2022-10-18
16:40
Издание Evening Standard сообщило, что британский министр обороны Бен Уоллес экстренно вылетел в Соединённые Штаты.
18 октября газета Evening Standard сообщила, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сел на экстренный рейс, вылетев на внеплановые переговоры в Соединённые Штаты. По данным Evening Standard, предметом предстоящих переговоров между Лондоном и Вашингтоном является безопасность Украины.
В тот же день украинское Минобороны запросило переговоры с Министерством обороны Израиля о поставках систем ПВО Киеву, однако получило отказ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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