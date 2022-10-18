Глава Минобороны Британии Уоллес срочно вылетел в США для переговоров по Украине

Издание Evening Standard сообщило, что британский министр обороны Бен Уоллес экстренно вылетел в Соединённые Штаты.

18 октября газета Evening Standard сообщила, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сел на экстренный рейс, вылетев на внеплановые переговоры в Соединённые Штаты. По данным Evening Standard, предметом предстоящих переговоров между Лондоном и Вашингтоном является безопасность Украины.

В тот же день украинское Минобороны запросило переговоры с Министерством обороны Израиля о поставках систем ПВО Киеву, однако получило отказ.