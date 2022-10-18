Макрон принял родителей убитой в Париже 12-летней девочки и заверил их в своей поддержке

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с родителями жестоко убитой в пятницу 12-летней школьницы, сообщает Елисейский дворец.

«Он выразил им свои соболезнования и заверил во всей своей солидарности и поддержке в тяжелом испытании, через которое они проходят и которое расстраивает всех нас», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Сегодня же судебные власти Парижа объявили о том, что была обнаружена видеозапись с камеры уличного наблюдения, где главная подозреваемая несет чемодан, в котором позже было обнаружено тело Лолы.

Всего по делу уже задержано 6 подозреваемых. 12-летняя девочка пропала в пятницу днем, о чем родители заявили в полицию.



Вечером того же дня ее тело нашел бездомный в чемодане во дворе дома.