Макрон принял родителей убитой в Париже 12-летней девочки и заверил их в своей поддержке
2022-10-18
16:49
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с родителями жестоко убитой в пятницу 12-летней школьницы, сообщает Елисейский дворец.
«Он выразил им свои соболезнования и заверил во всей своей солидарности и поддержке в тяжелом испытании, через которое они проходят и которое расстраивает всех нас», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Сегодня же судебные власти Парижа объявили о том, что была обнаружена видеозапись с камеры уличного наблюдения, где главная подозреваемая несет чемодан, в котором позже было обнаружено тело Лолы.
Всего по делу уже задержано 6 подозреваемых. 12-летняя девочка пропала в пятницу днем, о чем родители заявили в полицию.
Вечером того же дня ее тело нашел бездомный в чемодане во дворе дома.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма
Evening Standard: Бен Уоллес отправился в США для обсуждения Украины
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
Звезде Голливуда Эзру Миллеру, сыгравшему в «Фантастических тварях», грозит срок в 26 лет
Число погибших в результате падения самолёта Су-34 на дом в Ейске выросло до 13 человек