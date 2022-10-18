Украинки из ВСУ отказались возвращаться домой во время обмена пленными
2022-10-18
17:50
На днях между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле «110 на 110». Но две служащие ВСУ отказались возвращаться домой, заявив, что хотят остаться в России.
Такое заявление женщины сделали в присутствии Дмитрия Лубинца, главного омбудсмена Украины, а также Татьяны Москальниковой, уполномоченного по правам человека в России.
Таким образом в рамках обмена пленными домой смогут вернуться только 108 украинок - военнослужащих ВСУ. 110 освобожденных россиян будут отправлены в Москву самолетами.
Опубликовано: Светлана Репина
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