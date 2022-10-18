Снаряд ВСУ попал в жилой дом в посёлке Белая Березка в Брянской области

В результате обстрела ВСУ посёлка Белая Берёзка в Брянской области разрушен жилой дом.

Во вторник вечером, 18 октября 2022 года, Telegram-канал SHOT заявил, что посёлок Белая Берёзка в Брянской области подвергся обстрелу служащими Вооружённых сил Украины, один из снарядов попал в жилой дом.

Отмечается, что губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил имеющуюся в распоряжении SHOT информацию об обстреле со стороны Украины посёлка Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянщины.