Снаряд ВСУ попал в жилой дом в посёлке Белая Березка в Брянской области
2022-10-18
18:56
В результате обстрела ВСУ посёлка Белая Берёзка в Брянской области разрушен жилой дом.
Во вторник вечером, 18 октября 2022 года, Telegram-канал SHOT заявил, что посёлок Белая Берёзка в Брянской области подвергся обстрелу служащими Вооружённых сил Украины, один из снарядов попал в жилой дом.
Отмечается, что губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил имеющуюся в распоряжении SHOT информацию об обстреле со стороны Украины посёлка Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянщины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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