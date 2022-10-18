Лавров: Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие в Европе
2022-10-18
19:01
Лавров: Европа решила закрыться от России, нет смысла сохранять прежнее присутствие.
18 октября РИА Новости сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу заявил, что Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие в Западных странах и будет переключаться на работу с другими . Лавров утверждает, что российским дипломатам создают постоянные проблемы, угрозы.
По словам Лаврова, страны Азии, Африки, Латинской Америки наоборот, нуждаются в дополнительном внимании. Он подчеркнул, что в настоящее время МИД России проводит географическую переориентацию своей деятельности на страны, готовые сотрудничать с РФ на равноправной и взаимовыгодной основе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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