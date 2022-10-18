В Китае жених и невеста вступили в брак в возрасте 94 лет

Влюбленные расстались на 60 лет, и после внезапной встречи чувства вспыхнули с новой силой. Мужчина и женщина решили закрепить союз законным браком.

Пара в столь преклонном возрасте, наконец, смогла воссоединиться и обрела счастье. Обоим на момент вступления в брак было по 94 года.

Новобрачные родились в один день в 1926 году в провинции Шаньдун. Родители были в дружеских отношениях и совместно владели фотостудией. Дети тоже подружились.

Однако во время японо-китайской войны семьи были разбросаны по свету и потеряли связь друг с другом.

Когда мужчине исполнилось 94 года, он на встрече для пожилых людей нашел младшего брата девочки - подруги из далекого детства.

Он узнал адрес и навестил бывшую знакомую. Оба были рады увидеться спустя 60 лет.

«Я понял, что наша встреча была предопределена судьбой»

После вступления в брак новоиспеченные супруги живут в доме престарелых в Шанхае и окружают друг друга любовью и заботой.