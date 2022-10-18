Суровикин: ВСУ ежедневно теряют от 600 до 1000 солдат убитыми и ранеными

Генерал армии России Сергей Суровикин рассказал о потерях личного состава Вооружённых сил Украины.

18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин в официальном пресс-релизе заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют от 600 до 1000 единиц личного состава убитыми и ранеными.

Суровикин отметил, что стратегия ВС РФ существенно отличается от тактики ВСУ, ведь российская армия «не стремимся к высоким темпам продвижения, бережёт каждого солдата» и успешно пресекает все попытки наступления украинской стороны.