Суровикин: ВСУ ежедневно теряют от 600 до 1000 солдат убитыми и ранеными
2022-10-18
21:27
Генерал армии России Сергей Суровикин рассказал о потерях личного состава Вооружённых сил Украины.
18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин в официальном пресс-релизе заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют от 600 до 1000 единиц личного состава убитыми и ранеными.
Суровикин отметил, что стратегия ВС РФ существенно отличается от тактики ВСУ, ведь российская армия «не стремимся к высоким темпам продвижения, бережёт каждого солдата» и успешно пресекает все попытки наступления украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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