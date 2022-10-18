ВСУ выпустили не менее 10 ракет по Запорожской ТЭС и промзоне в Энергодаре

В ВГА Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле Запорожской ТЭС и промышленной зоны города.

Во вторник ночью, 18 октября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Энергодара в официальном Telegram-канале сообщила об очередном массированном артиллерийском обстреле города служащими Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в настоящее время администрации Энергодара известно о 10 «прилётах» со стороны Украины в районах Запорожской ТЭС и промышленной зоны города. Согласно данным местных служб, жертв в пострадавших среди мирного населения нет.