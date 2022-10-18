В лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института доказали опасность китайского смога для всего мира
2022-10-18
22:04
Ученые из лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института установили, что загрязнение воздуха в Азии влияет на погоду во всем мире.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, из-за таких загрязнений воздуха усиливаются штормы в Тихом океане.
Это становится одним из факторов изменения климата, поскольку тихоокеанские циклоны являются частью циркуляции в атмосфере.
Между тем в Пекине и Дели уровень концентрации опасных веществ в воздухе постоянно превышает значения, установленные ВОЗ.
Опубликовано: Светлана Репина
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