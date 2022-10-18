В лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института доказали опасность китайского смога для всего мира

2022-10-18

22:04

Ученые из лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института установили, что загрязнение воздуха в Азии влияет на погоду во всем мире.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, из-за таких загрязнений воздуха усиливаются штормы в Тихом океане.

Это становится одним из факторов изменения климата, поскольку тихоокеанские циклоны являются частью циркуляции в атмосфере.

Между тем в Пекине и Дели уровень концентрации опасных веществ в воздухе постоянно превышает значения, установленные ВОЗ.

Опубликовано: Светлана Репина







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