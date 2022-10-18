Пентагон признал отсутствие доказательств поставок ракет Ираном в Россию
2022-10-18
22:27
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что н: у США нет доказательств поставок ракет класса «земля-земля» Ираном в Россию.
18 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в пресс-релизе прокомментировал информацию Washington Post и Reuters о якобы готовящихся поставках ракет класса «земля-земля» Ираном в Россию.
Райдер заявил, что Министерство обороны Соединённых Штатов не владеет неоспоримыми доказательствами поставок баллистических ракет иранского производства для Вооружённых сил Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Пентагон признал отсутствие доказательств поставок ракет Ираном в Россию
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