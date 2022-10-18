Песков не смог сказать, когда Путин подпишет указ о завершении мобилизации
2022-10-18
22:42
В ответ на вопрос информагентства ТАСС о завершении мобилизации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог назвать конкретные сроки.
Песков не смог сказать, подпишет ли Владимир Путин соответствующий указ в ближайшие две недели.
Российский президент 14 октября заявил, что из запланированных 300 тысяч человек мобилизовано уже 222 тысячи.
При этом Владимир Путин отметил, что частичная мобилизация в России завершится примерно через две недели.
Опубликовано: Светлана Репина
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