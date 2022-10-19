Лавров заявил, что российским дипломатам за границей постоянно угрожают

2022-10-19

02:40

Выступая перед выпускниками ВУЗов, принятыми на дипломатическую службу, глава Российского МИД Сергей Лавров заявил, что в присутствии дипломатов в странах Запада нет смысла.

Он сказал, что россияне работают там в тяжелых условиях: им создают проблемы и угрожают физическими атаками.

Лавров также отметил, что на Западе нет работы для дипломатов, поскольку Европа закрылась от России и прекратила любое экономическое сотрудничество.

Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что страны Латинской Америки, Африки и Азии нуждаются в дополнительном внимании.

Опубликовано: Светлана Репина







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