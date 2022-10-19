ВСУ предприняли попытку штурма Запорожской АЭС, но были отброшены

Украинские войска попытались штурмовать атомную станцию в Энергодаре. Попытка не увенчалась успехом.

Подразделения Вооруженных сил Украины попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, украинские солдаты десантировались на небольших катерах.

Источник отмечает, что бой длился несколько часов. В результате украинские солдаты потерпели поражение и были отброшены.

"Украинские войска предприняли попытку высадки на катерах десанта в Энергодаре, с целью захвата АЭС, бой шел несколько часов, атака противника отбита, сообщили РИА Новости власти региона", - пишет РИА.