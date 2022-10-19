ВСУ предприняли попытку штурма Запорожской АЭС, но были отброшены
2022-10-19
08:54
Украинские войска попытались штурмовать атомную станцию в Энергодаре. Попытка не увенчалась успехом.
Подразделения Вооруженных сил Украины попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар.
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, украинские солдаты десантировались на небольших катерах.
Источник отмечает, что бой длился несколько часов. В результате украинские солдаты потерпели поражение и были отброшены.
"Украинские войска предприняли попытку высадки на катерах десанта в Энергодаре, с целью захвата АЭС, бой шел несколько часов, атака противника отбита, сообщили РИА Новости власти региона", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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