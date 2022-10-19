Стремоусов: ВСУ собрали десятки тысяч человек для атаки на Херсон

2022-10-19

09:03

Заместитель главы Херсонской области Стремоусов рассказал о грядущей битве.

Украинские войска готовятся к полномасштабному наступлению на территорию Херсонской области, сообщил замглавы региона Стремоусов.

По его словам, Вооруженные силы Украины уже собрали для наступления несколько десятков тысяч солдат и тысячи единиц боевой техники.

"Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается", - заявил он.

Также он заявил, что решающее сражение за Херсон начнется в ближайшее время и призвал мирных граждан эвакуироваться для спасения своих жизней.

Опубликовано: Николай Скира







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