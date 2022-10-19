ВСУ из американских HIMARS обстреляли Энергодар, город остался без света

Украинские военные из американских РСЗО HIMARS нанесли удар по территории Энергодара.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Энергодар из американских ракетных систем HIMARS.

Удар был нанесен по администрации Энергодара, рассказывает официальный телеграм-канал Russia Today.

"Украина обстреляла администрацию Энергодара из РСЗО HIMARS", - передает источник. Также была повреждена местная подстанция.

Из-за обстрела Энергодар оказался частично обесточен.

"Аналогичными ракетами был нанесён удар по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждён мост при въезде в город, а также подстанция "Луч", — сообщили местные власти.

По предварительной информации никто из мирного населения не пострадал.