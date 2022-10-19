Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных

В Минобороны Беларуси сообщили о намерениях военных комиссариатов страны сверить данные военнообязанных граждан РБ.

18 октября Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в скором времени в государстве стартует плановая проверка военнообязанных и резервистов, для которой жителей будут вызывать в военкоматы. По данным Минобороны, о необходимости прийти в военкомат граждан будут оповещать как по телефону, так и с помощью повестки.

При этом в Министерстве обороны отметили, что мобилизация в стране не планируется, а проверка резервистов является рутинным мероприятием.