Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского, призвавшего убивать русских
2022-10-19
10:58
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о сложении полномочий с украинского посла в Казахстане Павла Врублевского.
18 октября Владимир Зеленский подписал президентский указ, согласно которому посол Украины в Казахстане Павел Врублевский был уволен со своей должности и вынужден вернуться в Киев. Ранее Врублевский публично призвал мировую общественность убивать русское население в максимально возможных количествах.
Примечательно, что до увольнения Врублевского Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявлявшего, что националист Степан Бандера является украинским национальным героем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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