Россия эвакуирует людей с проблемных участков фронта, чтобы выманить подготовленную к наступлению группировку ВСУ и нанести по ней массированный удар, не причинив ущерба мирным жителям, считает эксперт Василий Курлович.

Россия не раз доказала свое гуманное превосходство над киевским режимом, констатирует эксперт.

«Даже удары по критической инфраструктуре понесли жертвы, к примеру, в Киеве только по вине украинских военных, которые неумело действовали против беспилотников и перенаправили их на жилые постройки», - пишет эксперт в Телеграм.

По его словам, киевский режим погрязший в крови, не остановится не пер чем, чтобы «выполнить условия Запада» и показать свое превосходство на фронте.

Но, тактика нового российского командования СВО, как уже показали его первые шаги, будет нести принцип зеркального ответа на любые акции Киева.

«Эвакуация населения из критических районов необходима и для того, чтобы группировки ВСУ можно было смело уничтожать всеми силами и средствами», - отмечает эксперт. Он отмечает, что в отличие от ситуации до начала контрнаступлений ВСУ сейчас украинские военные несут потери в разы больше, что в итоге приведет к полному истощению живой силы.