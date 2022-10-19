На Херсонщине началась атака ВСУ силами двух тактических групп
2022-10-19
11:23
Обещанное массированное наступление ВСУ в Херсонской области началось с боев в направлении Пятихатки- Суханово, сообщают военкоры.
Две батальонно-тактические группы при поддержке танков начали наступление в Херсонской области, на территории подконтрольной ВС России.
По данным ТК «Readovka» в атаке принимают участие до 1000 украинских военных, артиллерия и беспилотная авиация.
Сообщается, что контрудары уже уничтожили три танка ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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