На Херсонщине началась атака ВСУ силами двух тактических групп

Обещанное массированное наступление ВСУ в Херсонской области началось с боев в направлении Пятихатки- Суханово, сообщают военкоры.

Две батальонно-тактические группы при поддержке танков начали наступление в Херсонской области, на территории подконтрольной ВС России.

По данным ТК «Readovka» в атаке принимают участие до 1000 украинских военных, артиллерия и беспилотная авиация.

Сообщается, что контрудары уже уничтожили три танка ВСУ.